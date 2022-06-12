У Польщі утворився великий попит на одну спеціальність – відкрили тисячі вакансій для українців

В Польщі виник ажіотажний попит на одну спеціальність. Через це на ринку праці відкрили тисячі вакансій. Ці вакансії охоче заповнюють українцями

Ажіотажний попит виник на медичних сестер та акушерок у Західнопоморському воєводстві. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Більшість медперсоналу середньої ланки, що там працює, має передпенсійний вік. Середній вік тамтешніх медсестер – 54 роки. Недалеко “втекли” й акушери, в яких середній вік становить 52 роки. Із 10 тисяч медиків середньої ланки що там працюють, вже незабаром третина піде на заслужений відпочинок. І замінити їх немає ким.

Отже українок та українців, що мають підходящу кваліфікацію, залюбки беруть на роботу. Щоправда, попервах їм доведеться попрацювати на посадах персоналу, що надає сестринську допомогу. Та згодом, коли всі формальності будуть вирішені, вони отримають умовне право на роботу в ранзі медсестри.

“Це особи, які працювали медсестрами в Україні. Зараз ми працевлаштували їх як осіб, що надають сестринську допомогу, щоб вони мали час розв’язати формальні питання – отримати умовне право на заняття професією. Коли вони отримають такий дозвіл, то їхній трудовий договір буде змінений. Вони будуть працевлаштовані як медсестри”, – каже прес-секретар медичного закладу в Щецині Томаш Овсік-Козлоський.

Завдяки притоку кваліфікованих медсестер з України у Західнопоморському воєводстві вже вдалося частково вирішити проблему з нестачею медичних кадрів. Але все одно таких вакансій ще вдосталь, кажуть поляки.

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