У Польщі українські біженці можуть отримати подарункові талони на 13 000 гривень

Українські біженці можуть отримати у Польщі подарункові талони на 2000 злотих (близько 13,2 тисяч гривень). Гроші можна витратити в одній з найпопулярніших торгових мереж

Віце-президент міста Гожув-Велькопольський із соціальних питань Молгожата Домогала повідомила, що українські біженці можуть купити на вказані кошти продукти.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

“Йдеться не лише про підтримку українців. Вони залишають ці гроші в нашому місті, коли купують товари. А гроші, які вони все одно витратили б на продукти, зможуть витратити на інші предмети, підтримуючи наш гожевський бізнес”, – цитує Домогалу gorzowwielkopolski.naszemiasto .pl.

Зазначено, що зазначені талони можна отримати у Варшаві, Познані та Любліні. Такі карти вже отримали 800 людей. Загальна сума допомоги, наданої біженцям, становила 70 мільйонів злотих (понад 463 мільйони гривень).

У Варшаві на вулиці Поцискова, 4 у торговому центрі CityMarket розпочав роботу Free Ukraine Store. Це соціальний магазин, де можна отримати товари першої потреби, які мешканці Рембертова привозять українським біженцям. Їм доступні одяг, іграшки для дітей та речі для дому. Ініціаторами проекту виступила група жінок, які на початку червня об’єдналися у місцевій групі у Facebook.

Польща надала нашим співгромадянам всебічну підтримку. Місцева влада на четвертому місяці війни України з Росією вирішила внести нові умови до програм допомоги біженцям.

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