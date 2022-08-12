У Польщі запущено програму додаткової підтримки українських біженців, які мають “Карту поляка”. Спільна умова для участі у програмі – біженець має виїхати з України після 24 лютого 2022 року

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на організаторів програми допомоги Pomoc Polakom z Ukrainy, передає NNS

Програма реалізується Асоціацією Wspólnota Polska, Фондом Wolność i Demokracja та Фондом Pomoc Polakom na Wschodzie за підтримки уряду країни.

У межах програми учасники можуть розраховувати на матеріальну допомогу (1505 злотих для дорослого, 752,50 злотих для неповнолітнього), безкоштовні курси польської мови для дорослих, співфінансування витрат на курси підвищення кваліфікації, курси професійної підготовки, співфінансування допомоги фахівців: психологів, присяжних, перекладачів, юристів, лікарів тощо.

Скористатися програмою можуть

Власники “Карти поляка” та їхні найближчі родичі, включно з подружжям, нащадками по висхідній і низхідній лінії;

Особи, які мали “Карту поляка”, але термін її дії закінчився у зв’язку з отриманням посвідки на постійне проживання на території Республіки Польща чи польського громадянства, а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.

Громадяни Польщі з постійним місцем проживання в Україні (реєстрація), а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.

Особи, які мають право на видачу репатріаційної візи чи рішення про підтвердження польського походження, а також члени їхньої сім’ї: дружина чи чоловік, батьки, діти, онуки.

Спільною умовою у всіх вищезазначених випадках для кожного бенефіціара окремо є факт його прибуття на територію Республіки Польща у зв’язку з проведенням військових дій в Україні з 24 лютого 2022 року.

Детальніше про участь у програмі підтримки можна дізнатися на сайті організаторів.

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