У Польщі запровадили нові ПДР для пішоходів і велосипедистів

У Польщі запровадили нові ПДР, які стосуються перш за все пішоходів і велосипедистів. Що треба знати, щоб не порушувати їх і не сплачувати штраф

Про нові правила дорожнього руху повідомило Міністерство інфраструктури Польщі, інформує NNS

Варто відмітити, що у Польщі з’явилися нові типи пішохідних переходів, які мають пріоритет на дорогах. Зони для пішоходів і тротуари тепер належать до категорії “пішохідні дороги”.

З 21 вересня пішохідну дорогу ділять на три частини:

Тротуар – призначений лише для руху пішоходів і людей з використанням засобів, що допомагають рухатися;

Буферна смуга – примикає до тротуару з боку дороги, трамвайної колії або велосипедної доріжки. Вона може використовуватися для паркування або тимчасової зупинки транспортного засобу;

Службова смуга – примикає до тротуару з боку проїзної частини і може розташовуватися, наприклад, біля забудови. Вона призначена для виконання дій, які дозволені на тротуарі (наприклад, розміщення пандусу для людей з інвалідністю).

Також варто відмітити, що тепер переходити велодоріжку можна лише у відповідних для цього місцях.

Як правильно переходити велосипедну доріжку?

Відтепер велодоріжку прирівнюють до дороги загального користування, а отже перетинати її можна лише у спеціально відведених для цього місцях.

Необхідно знати й про таке поняття, як “пропонований перехід”, що означає місце, де дозволяється перетинати дорогу або велодоріжку. Щоправда, воно ніяк не позначене на знаках – “пропонований перехід” повинен розташовуватися не ближче, ніж за 100 м від “зебри”.

Однак, пішоходам варто врахувати, що у таких місцях треба спочатку пропустити весь рухомий транспорт, оскільки він має перевагу.

За порушення нових правил про рух пішоходів велосипедними доріжками передбачається покарання – штраф у розмірі 50 злотих.

Зупинка або стоянка на пішохідній дорозі

Щодо цього пункту нові правила залишаються тими самими:

“Тротуар стає дорогою для пішоходів, але нічого насправді не змінюється. До цього часу положення Закону про дорожній рух використовували терміни “тротуар” і “дорога для пішоходів” як синоніми, але, наприклад, дозволяли транспортним засобам зупинятися або паркуватися тільки на тротуарі”, – кажуть у відомстві.

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