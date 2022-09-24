У Польщі запровадили нові ПДР для пішоходів і велосипедистів

У Польщі запровадили нові ПДР, які стосуються перш за все пішоходів і велосипедистів. Що треба знати, щоб не порушувати їх і не сплачувати штраф
Про нові правила дорожнього руху повідомило Міністерство інфраструктури Польщі, інформує NNS
Варто відмітити, що у Польщі з’явилися нові типи пішохідних переходів, які мають пріоритет на дорогах. Зони для пішоходів і тротуари тепер належать до категорії “пішохідні дороги”.
З 21 вересня пішохідну дорогу ділять на три частини:
Тротуар – призначений лише для руху пішоходів і людей з використанням засобів, що допомагають рухатися;
Буферна смуга – примикає до тротуару з боку дороги, трамвайної колії або велосипедної доріжки. Вона може використовуватися для паркування або тимчасової зупинки транспортного засобу;
Службова смуга – примикає до тротуару з боку проїзної частини і може розташовуватися, наприклад, біля забудови. Вона призначена для виконання дій, які дозволені на тротуарі (наприклад, розміщення пандусу для людей з інвалідністю).
Також варто відмітити, що тепер переходити велодоріжку можна лише у відповідних для цього місцях.
Як правильно переходити велосипедну доріжку?
Відтепер велодоріжку прирівнюють до дороги загального користування, а отже перетинати її можна лише у спеціально відведених для цього місцях.
Необхідно знати й про таке поняття, як “пропонований перехід”, що означає місце, де дозволяється перетинати дорогу або велодоріжку. Щоправда, воно ніяк не позначене на знаках – “пропонований перехід” повинен розташовуватися не ближче, ніж за 100 м від “зебри”.
Однак, пішоходам варто врахувати, що у таких місцях треба спочатку пропустити весь рухомий транспорт, оскільки він має перевагу.
За порушення нових правил про рух пішоходів велосипедними доріжками передбачається покарання – штраф у розмірі 50 злотих.
Зупинка або стоянка на пішохідній дорозі
Щодо цього пункту нові правила залишаються тими самими:
“Тротуар стає дорогою для пішоходів, але нічого насправді не змінюється. До цього часу положення Закону про дорожній рух використовували терміни “тротуар” і “дорога для пішоходів” як синоніми, але, наприклад, дозволяли транспортним засобам зупинятися або паркуватися тільки на тротуарі”, – кажуть у відомстві.
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