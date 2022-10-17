У Польщі з 1 листопада українських дітей готуватимуть до першого класу: умови участі у програмі

У Польщі українські діти з 1 листопада зможуть відвідувати спеціальні заняття для підготовки до навчання у школі з нового навчального року. Діти вікової категорії 5-6 років будуть вчитися писати, читати, а також пройдуть соціалізацію та психологічну підготовку. Які умови участі у програмі?

Про підготовку дітей до школи повідомили у пресслужбі програми «Школа майбутнього першокласника». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті УНН.

Умови участі

«Багато вчителів наголошують, що підготовка до школи необхідна. Вона повинна бути комплексною, складатися з різноманітних видів вправ і завдань, що допоможе дитині швидше адаптуватися в шкільному середовищі наступного року», – ідеться у повідомленні.

У групах буде по 22 дитини. Заняття проводитимуть тричі на тиждень по дві години кожне: час проведення з 17:00 до 19:00. Вартість – безкоштовно.

На сайті зазначають, що в школі буде організоване харчування та всі необхідні матеріали для навчання.

Що містить програма

Соціалізацію дитини, розвиток мовлення, цікаву математику, розвиток логіки та пам’яті (ТРИЗ-ейдетика), основи граматики, підготовку руки до письма, розвиток дрібної моторики, пізнання навколишнього світу, розвиток абстрактного мислення, ритміку та вивчення польської мови.

Міста проведення

Скористатися програмою зможуть українці у 12 найбільших містах Польщі. Вона діятиме у Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську, Катовіце, Жешуві, Познані, Бидгощі, Любліні, Лодзі, Щецині, Білостоці.

Як записатися

Для реєстрації у програмі, батьки майбутніх першокласників повинні заповнити анкету на сайті програми.

Коли стартує навчання

Реєстрація доступна до 21 жовтня, розпочинається програма з 1 листопада 2022 року.

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