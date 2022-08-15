У Польщі вводять нові правила для працівників у 2023 році – які зміни передбачено

Правила для працівників у Польщі зміняться з 2023 року. Зміни стосуються графіку роботи, збільшення фінансової допомоги, тривалості відпустки, вихідних та ще деяких пунктів Трудового кодексу

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Додаткова відпустка

У Трудовому кодексі Польщі з’явиться новий вид неоплачуваної відпустки тривалістю 5 додаткових днів у календарному році. Її можна буде взяти у разі потреби забезпечити догляд або підтримку особи, яка є родичем (син, дочка, мати, батько чи чоловік) або члена спільного господарства, що потребує догляду або підтримки за тяжкими медичними показаннями. Відпустка надається за заявою працівника у паперовому чи електронному вигляді не менше ніж за один день до початку використання цієї відпустки.

Більш тривала відпустка для догляду за дитиною

Відпустка для догляду за дитиною збільшиться на 9 тижнів. На сьогоднішній день вона становить 32 тижні для народження однієї дитини та 34 тижні для багатоплідної вагітності, але з 2023 року – це буде 41 та 43 тижні відповідно. Кожному з батьків також буде гарантовано 9 тижнів відпустки, які не можна передати іншому батькові.

Збільшення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

Ще одне нововведення у Трудовому кодексі – це збільшення розміру допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами на весь період відпустки для догляду за дитиною. Допомога буде встановлена на рівні 70% бази для розрахунку допомоги з непрацездатності (podstawy wymiaru zasiłku). В даний час вона виплачується у розмірі 100% бази допомоги за перші 6 тижнів відпустки з догляду за дитиною і 60% бази за решту відпустки — таким чином сьогодні допомога у зв’язку з вагітністю та пологами на період відпустки з догляду за дитиною становить у середньому 67,5% від бази розрахунку допомоги з непрацездатності.

Вихідні через форс-мажорні обставини

У Трудовому кодексі Польщі також передбачають додатковий вихідний у зв’язку з форс-мажорними обставинами у сімейних справах, спричинених хворобою чи нещасним випадком – у розмірі 2 дні або 16 годин у календарному році. Працівник зможе скористатися цим звільненням у разі необхідної негайної присутності в іншому місці. На час звільнення через форс-мажорні обставини за робітником збережеться право на 50% від зарплати, розрахованої як оклад на час щорічної відпустки.

Гнучка організація роботи для дітей до 8 років

Зміни до Трудового кодексу також передбачають запровадження гнучких робочих графіків для батьків дітей віком до 8 років. Роботодавець повинен буде письмово повідомити працівника про причини відмови у наданні дистанційної роботи чи згоди на індивідуальний робочий час. Також роботодавці не зможуть давати нічну роботу, відрядження чи понаднормову роботу працівникам, які доглядають дитину до 8 років, без їхньої згоди. Сьогодні ці правила діють для працівників, які опікуються дитиною до 4 років.

Дистанційна робота – регламентована в КЗпП

Законопроект Трудового кодексу передбачає розробку нормативних актів, що стосуються віддаленої роботи. Дистанційна робота повинна ґрунтуватися на угоді між роботодавцем та працівником. Роботодавець буде зобов’язаний відшкодувати витрати працівника на інтернет, електроенергію та інші витрати, які він несе, працюючи дистанційно.

Додаткові перерви на роботі

Одним із нововведень є регламентація перерв. Передбачається, що працівники, які працюють не менше 6 годин, матимуть право на 15-хвилинну перерву, включену в робочий час. Якщо час роботи перевищує 9 годин, працівник матиме право на ще одну мінімум 15-хвилинну перерву. Якщо робочий час перевищує 16 годин, працівник може скористатися третьою такою самою перервою. Усі вони відноситимуться до робочого часу.

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