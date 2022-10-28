У Польщі вводять нові документи для українських біженців – що треба знати

У Польщі планують дозволити українським біженцям поки що не отримувати “карти побиту” – дозволи на тимчасове проживання. Які документи вводять замість них

Відповідні зміни підготували в Міністерстві внутрішніх справ та адміністрації Польщі, пише gazetaprawna.pl. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалоги.

Згідно із запропонованою ініціативою, для громадян України хочуть ліквідувати можливість отримання “карт побиту” у спрощеному порядку. Замість цього до закону про допомогу біженцям з України планують внести новий пункт, який передбачає видавання українцям, які приїхали до Польщі після 24 лютого, однорічних дозволів на проживання.

Очікується, що вищезазначені зміни до закону будуть ухвалені протягом листопада. Тоді ж і з’являться деталі щодо нововведення.

Нагадаємо, польський уряд планує кілька нововведення щодо умов перебування українських біженців. Зокрема, обов’язковим стане отримання номер PESEL, сплата проживання у пунктах масового розміщення тощо.

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