У Польщі українці із певною спеціальністю можуть отримати допомогу 4500 злотих

Деякі українські біженці, які опинились у Польщі, можуть отримати допомогу 4500 злотих. Проте для цього потрібно мати певну спеціальність, а також виконати низку умов

Виплату такої допомоги передбачено спільним проектом MedMobilityPoland та фонду “Свобода та Демократія”. Ця допомога призначена для медичних працівників, які були змушені залишити Україну через війну. Гроші вони матимуть для часткового відшкодування витрат на оренду житла або рахунків за комуналку.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Виплати розраховані на три місяці – по 1500 злотих щомісяця. Сумарно за три місяці вийде 4500 злотих. На сьогодні це близько 27630 гривень.

При цьому, щоб отримати таку допомогу 4500 злотих, українці повинні відповідати низці умов:

мати медичну освіту і досвід роботи медиками;

мати дозвіл міністра охорони здоров’я Польщі на роботу медиком у Польщі;

скласти та підписати заяву щодо усвідомлення кримінальної відповідальності за надання неправдивої інформації;

проживати у Польщі;

своєчасно сплачувати за оренду житла;

мати відкритий рахунок у польському банку.

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