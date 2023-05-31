Польща продовжила термін легального перебування для українських біженців у країні. Названо термін законного перебування українців у Польщі

Українці зможуть перебувати у Польщі там на законних підставах до кінця літа наступного року, а деякі й довше.

Відповідний закон, який продовжує термін законного перебування в цій країні для українців, підписав президент Анджей Дуда. Про це з’явилося повідомлення на сайті польського гаранта. Про це інформує НСН.

У Польщі продовжили термін легального перебування для українських біженців

Отже, згідно з цим законом, українські біженці зможуть перебувати у Польщі на легальних засадах до 31 серпня 2024 року. А для деяких українців термін легального перебування буде на місяць довшим – до 30 вересня 2024 року.

У другому випадку йдеться про тих, хто навчається або складає іспити. При цьому, якщо він неповнолітні, то разом з ними зможуть залишатися на легальних підставах їхні батьки або опікуни.

У той же час, багато наших співгромадян вже отримали в Польщі посвідку на проживання або польське громадянство. Так, видання Rzeczpospolita повідомляє, що у 2022 році польське громадянство отримали загалом близько 10 тисяч іноземців, тоді у 2021 році польський паспорт дали лише 7,5 тисячам осіб .

Серед тих, хто одержав польське громадянство минулого року, у першу трійку увійшли:

українці – 5200 осіб;

білоруси – 2985 осіб;

росіяни – 405 людей.

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