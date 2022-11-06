У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями: загинула дитина

У Польщі мікроавтобус з українцями зіткнувся із вантажівкою. Це сталося на автостраді А4 поблизу Тарнова. Загинула дитина. Троє людей отримали травми

В результаті ДТП загинув 13-річний хлопчик. Ще троє людей – жінка, її 6-річна дитина та чоловік – отримали травми.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Дніпро обласний

Під час ДТП у Польщі загинув хлопчик з України

«Коли приїхали рятувальники, автобус лежав на боці, а 13-річного хлопчика розчавило, він помер на місці», – розповів молодший бригадир Марцін Опьола, речник державної пожежної служби в Тарнові.

Наразі відомо, що водій фури, що була попереду буса, різко загальмував. Потім сталося зіткнення. Водій мікроавтобуса, який їхав позаду, ймовірно, не встиг натиснути на гальма, врізався у вантажівку, а потім в огородження.

В Польщі масово перевіряють українських біженців: в чому причина