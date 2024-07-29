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Події

У Німеччині стався вибух на найбільшому хімічному заводі – постраждали 14 людей

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Журналіст
У Німеччині стався вибух на найбільшому хімічному заводі – постраждали 14 людей

У Німеччині стався вибух на заводі найбільшого хімічного концерну світу, внаслідок чого постраждали 14 людей.

У німецькому місті Людвіґсгафен стався вибух на території заводу найбільшого у світі хімічного концерну BASF, однак причини поки невідомі.

Про це пише SWR, передають “Новини України – НСН”.

Поліцію повідомили про гучний вибух, очевидці бачили великий стовп диму над майданчиком BASF навіть здалеку.

У Німеччині стався вибух на найбільшому хімічному заводі – постраждали 14 людей

Причину вибуху наразі встановлюють. За даними BASF, унаслідок інциденту легких поранень зазнали 14 співробітників. Їм надали меддопомогу на місці.

За попередніми даними, внаслідок пожежі стався викид пожежних газів. Через це в деяких районах мешканців закликали закрити вікна і двері.

Водночас, за даними BASF, на території фабрики та у прилеглих до неї частинах зафіксували дещо підвищені показники рівня вуглеводнів, проте небезпеки для населення немає.

Про BASF

BASF SE — німецький хімічний концерн зі штаб-квартирою в Людвіґсгафені. BASF є найбільшою у світі компанією хімічного спрямування, концерн виробляє широкий спектр продуктів: пластик, фарбу, косметику, харчові добавки, технічні та будівельні хімікати, засоби агрохімічного захисту рослин тощо.

Компанія має свої представництва у кожній частину світу, окрім Африки. В Україні представництво відкрили в 1992 році у Києві, BASF став однією з перших місій великих західних концернів в Україні.

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