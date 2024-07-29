У Німеччині стався вибух на заводі найбільшого хімічного концерну світу, внаслідок чого постраждали 14 людей.
У німецькому місті Людвіґсгафен стався вибух на території заводу найбільшого у світі хімічного концерну BASF, однак причини поки невідомі.
Про це пише SWR, передають “Новини України – НСН”.
Поліцію повідомили про гучний вибух, очевидці бачили великий стовп диму над майданчиком BASF навіть здалеку.
У Німеччині стався вибух на найбільшому хімічному заводі – постраждали 14 людей
#Ludwigshafen – 1.NACHTRAG: #Explosion mit Folgebrand in der #BASF https://t.co/YD5K1CFMq1 pic.twitter.com/yOeGa6krN5
— mrn-news.de (@mrn_nachrichten) July 29, 2024
Причину вибуху наразі встановлюють. За даними BASF, унаслідок інциденту легких поранень зазнали 14 співробітників. Їм надали меддопомогу на місці.
Niemieckie media donoszą o eksplozji w największych niemieckich zakładach chemicznych BASF w Ludwigshafen. 14 osób zostało rannych! – Bildpic.twitter.com/K9NPauYOb6 pic.twitter.com/9ZXt92XMXQ
— DudekPL4 (@DudekPL4) July 29, 2024
За попередніми даними, внаслідок пожежі стався викид пожежних газів. Через це в деяких районах мешканців закликали закрити вікна і двері.
Водночас, за даними BASF, на території фабрики та у прилеглих до неї частинах зафіксували дещо підвищені показники рівня вуглеводнів, проте небезпеки для населення немає.
Про BASF
BASF SE — німецький хімічний концерн зі штаб-квартирою в Людвіґсгафені. BASF є найбільшою у світі компанією хімічного спрямування, концерн виробляє широкий спектр продуктів: пластик, фарбу, косметику, харчові добавки, технічні та будівельні хімікати, засоби агрохімічного захисту рослин тощо.
Компанія має свої представництва у кожній частину світу, окрім Африки. В Україні представництво відкрили в 1992 році у Києві, BASF став однією з перших місій великих західних концернів в Україні.
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