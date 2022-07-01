29 червня у Франції між Україною та Європейським Союзом підписали так званий “транспортний безвіз” (Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом). Для українських водіїв ця угода має велике значення., адже у країнах Євросоюзу визнали українські посвідчення водія

Зокрема, тепер українським водіям не потрібно отримувати міжнародне посвідчення водія. У країнах Євросоюзу тепер повністю визнають українські посвідчення водія.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

До цього громадяни України могли використовувати посвідчення водія в ЄС, але в деяких країнах були обмеження. Наприклад, у Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише 6 місяців.

Для українських водіїв це дуже хороша новина, адже багато хто з них під час війни з російськими окупантами виїхав до Європи у пошуках безпечного притулку. Деякі українські водії тимчасово виїжджають за кордон.

Крім того, завдяки “транспортному безвізу” українським перевізникам не потрібно отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до країн Євросоюзу.

Під час виїзду до країн Євросоюзу знову необхідно мати поліс «Зелена картка»