Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув’язнених між Росією та Заходом.

Про це заявив Дональд Трамп у п’ятничному ефірі телеканалу Fox Business, передають “Новини України – НСН”.

Трамп вважає, що обмін ув’язнених став “перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу”.

Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він визнав, що повернення ув’язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, “дуже погані”.

“З нами (тобто за Трампа при владі – ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича – ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте”, – додав Трамп.

Трамп назвав обмін ув’язнених між росією та Заходом “перемогою для Путіна”

Імовірно, він мав на увазі Вадіма Красікова – агента російського ФСБ, засудженого в Німеччині у 2019 році за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Варто зазначити, що Білий дім напередодні спростував заяви республіканців про нібито послаблення санкцій чи плату в обмін на звільнення ув’язнених у Росії.

Як повідомлялося раніше, у четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув’язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад 2 роки.

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