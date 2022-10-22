Субота в Україні почалася шквалом російських ракет – Кулеба закликав Захід не зволікати із засобами ППО для України

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергового удару РФ по об’єктах інфраструктури закликав країни Заходу жодної хвилини не зволікати із засобами ППО для України

Про це повідомляє “Українська правда”, передає NNS

“Субота в Україні розпочалася шквалом російських ракет, спрямованих на об’єкти критичної цивільної інфраструктури. Частину з них ми перехопили, інші вразили цілі. Протиповітряна оборона рятує життя. Не повинно бути жодної хвилини зволікання в столицях з прийняттям рішення про системи протиповітряної оборони для України” – написав Кулеба у Twitter.

В суботу 22 жовтня тривала атака на енергооб’єкти України: по всій території, крім тимчасово окупованого Криму, оголошено повітряну тривогу.

Росіяни завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому і Голованівському районах Кіровоградщини, ворог ударив також по енергооб’єкту Одеської області та міста Рівне.

Луцький міський голова Ігор Поліщук повідомив про обстріли міста, в результаті чого було пошкоджено енергетичний об’єкт.

Хмельницька міськрада повідомляє, що місто залишилось без світла після вибухів, які прозвучали.

Зранку 22 жовтня росія завдала ракетних ударів по енергетичних об’єктах України — що відомо