Страховий стаж для пенсії – як його зможуть збільшити українці з-за кордону

Страховий стаж для пенсії можна буде збільшити навіть тим, хто опинився за кордоном. Крім того, українців зможуть самі собі підвищувати розмір пенсії. І все це можна буде робити онлайн

Про таку можливість розповіла співвітчизникам міністр соціальної політики Оксана Жолнович. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За словами чиновниці, уже готовий законопроект, який дозволить українцям сплачувати ЄСВ онлайн. Це можна буде робити через особистий кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду, а також за допомогою інших цифрових інструментів.

Адже для того, щоб отримувати пенсію, українці мусять мати достатній страховий стаж. А його не завжди вдається заробити. Багато наших співвітчизників досі офіційно не працевлаштовані, але при цьому працюють і заробляють гроші. Чимала кількість українців також працює за кордоном, не маючи змоги поповнювати страховий стаж у себе на батьківщині. Новий законопроект, який дозволить сплачувати ЄСВ для пенсії онлайн, має ліквідувати ці прогалини.

Цей законопроект був спільно розроблений спеціалістами Мінсоцполітики і депутатами Верховної Ради, каже Жолнович. Він значно спростить механізм підвищення страхового стажу. Тепер не важливо буде, як сплачувався ЄСВ. Головне – аби він був сплачений.

“Раніше страховий внесок міг заплатити тільки роботодавець. В окремих випадках можна було докупити страховий стаж заднім числом, тобто коли вже людина досягала пенсійного віку, а їй не вистачало стажу. Але це було складне рішення і складний розрахунок. Сьогодні ми дуже спрощуємо цю систему, обов’язково цифровізуємо її. Це буде можливість зробити просто через особистий пенсійний кабінет чи інші цифрові інструменти. Не потрібно буде особисто кудись звертатися і зробити це можна буде онлайн”, – розтлумачила суть поданого законопроекту глава Мінсоцполітики.

За її словами цей законопроект дозволить упевненіше дивитись у майбутнє, принаймні, трьом категоріям громадян:

українцям, які вимушено опинились за кордоном, і за яких зараз ніхто не сплачує ЄСВ;

громадянам, які втратили роботу, а з нею і надію на збільшення страхового стажу незадовго до пенсії;

громадянам, в яких за розрахунками виходить мізерна майбутня пенсія (завдяки додатково сплаченому ЄСВ вони можуть підвищити її розмір).

Як непрацюючій особі збільшити страховий стаж для пенсії