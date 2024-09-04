США та ЄС розширять військову допомогу Україні після жорстоких російських ударів — подробиці

Ці поставки мають зміцнити українську самооборону. Також у своїй заяві Європейський Союз висловив співчуття у зв’язку з жорстоким російським ударом по Полтаві, інформує FREEДОМ.

Про це розповідають ”Новини України – НСН”.

“Це ще одне цілеспрямоване кровопролиття, яке доводить рішучість Росії продовжувати жорстоку війну проти України та її народу, намагаючись спричинити якомога більше людських жертв і завдати масштабних руйнувань. Ми поділяємо скорботу родин загиблих і підтримуємо український народ… Це лише наголошує на необхідності, щоб Україна, відповідно до свого законного права на самооборону, яке передбачене Статутом ООН, змогла ефективно відбити такі жахливі атаки з військових платформ у Росії та відкинути агресора”, — із заяви Європейського Союзу.

Зі свого боку координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон і надалі підтримуватиме Київ і обіцяє більше допомоги найближчими тижнями.

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Кірбі також наголосив, що президент США Джо Байден ясно дав зрозуміти: підтримка України залишається непохитною, і США продовжать посилювати українську армію та ППО для захисту від подібних атак.

”Це ще одне жахливе нагадування про масштаби жорстокості Путіна щодо народу України, у спосіб, коли він намагається покарати їх за власне вторгнення в цю країну, атакуючи критично важливу інфраструктуру та намагаючись ускладнити їм життя й отримання засобів до існування. Як ви бачили, лише 10 днів тому США оголосили про черговий пакет військової допомоги, який включав боєприпаси для систем HIMARS, обладнання для боротьби з безпілотниками, боєприпаси, Javelin, протитанкові системи, і найближчими тижнями буде більше. Тому ми збираємося й надалі підтримувати українців і намагатися захистити їх від подібних атак”, — із заяви Джона Кірбі.

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