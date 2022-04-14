США готові надати Україні артилерію, а не тільки безпілотники та протитанкові комплекси

США готові надати Україні артилерію, а не тільки Javelin і Switchblade, для можливості протистояти російському вторгненню на Сході країни



Напередодні у Білому домі анонсували можливість допомогти Україні не лише безпілотниками та протитанковими комплексами, а й артилерією.

Позавчора, 12 квітня, прессекретар президента США Джен Псакі заявила, що Вашингтон і Київ працюють над темою передачі Україні артилерії. Проте більше деталей вона не розкривала. За її словами, цю тему порушував Київ та один із помічників Джо Байдена, коли обговорювалося питання військової допомоги. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Діалог.ua.

Водночас у Пентагоні заявили, що раніше узгоджена зброя майже вся перебуває вже в Україні. Києву надали військову допомогу на суму 800 млн доларів. Зараз у Пентагоні працюють над тим, щоб поставити в Україну ракети Javelin на суму 100 млн доларів.

Безпілотники SwitchBlade вже в Україні. Вони здатні нести на собі вибухівку, а також оснащені камерами та датчиками. ЗСУ знадобиться лише два дні, щоб пройти курс навчання.

Журналісти Reuters повідомляють, що Вашингтон готовий виділити Україні додаткові 750 млн доларів як військову допомогу.

При цьому джерело не уточнює, яка зброя буде поставлена в Україну на цю суму. Не виключено, що йдеться саме про артилерію, яку напередодні анонсували у Білому домі. Ще минулого тижня Сенат прийняв важливий документ, який відновлює програми часів Другої світової війни та дає можливість главі держави ефективніше відправляти зброю до інших країн світу. Головний плюс – швидка передача зброї без трудомістких перешкод.

“Секретна” військова допомога від США Україні: що нададуть