Сьогодні пройдуть переговори Путіна та Ердогана – про що домовляться лідери держав

Сьогодні пройдуть переговори Путіна та Ердогана. Російський диктатор обговорить з лідером Туреччини війну в Україні та ідею «великої угоди із Заходом». Про що вони домовляться?

В четвер, 13 жовтня, в Астані відбудеться зустріч російського диктатора Володимира Путіна з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Увага до неї прикута через нещодавні повідомлення спікера Ердогана про те, що путін нібито шукає шляхи “укласти велику угоду із Заходом”.

Переговори Путіна та Ердогана пройдуть у столиці Казахстану, куди обидва прибули для участі в саміті Нарада зі взаємодії та зміцнення заходів довіри в Азії — на міжнародний форум,який об’єднує близько 30 держав Азії та Близького Сходу, включаючи Росію та Туреччину.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

Як очікується, головною темою переговорів Ердогана з російським диктатором стане війна в Україні. За кілька днів до сьогоднішньої зустрічі речник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив: «Наскільки ми розуміємо, Путін хоче укласти нову велику угоду із Заходом. Почасти це, безперечно, стосується України. Але насправді важливіша проблема — це нова угода між Росією та західним світом».

Описуючи апетити Кремля, спікер Ердогана пояснив, що, на думку Москви, нібито угоди, укладені із Заходом наприкінці холодної війни за Михайла Горбачова та Бориса Єльцина, більше не відображають сьогоднішню Росію. “Є нова Росія, є новий світ, є нова реальність і вони хочуть укласти нову угоду”, – описав претензії РФ Калин.

Як дав зрозуміти помічник Путіна Юрій Ушаков, саме ці ініціативи диктатор має намір обговорити на зустрічі з Ердоганом 13 жовтня. Хоча російська сторона подає їх як ініціативу самої Туреччини щодо посередництва.

« По-перше, турки пропонують своє посередництво – природно, виходять із того, що якщо будуть якісь переговори чи контакти, то вони відбудуться на їхній території — у Стамбулі чи Анкарі, я так вважаю, — заявив Ушаков, якого цитує російський Інтерфакс. — Можна очікувати, що Ердоган певною мірою вже офіційно висловить ті міркування, які зараз множаться у засобах масової інформації», — підкреслив Ушаков. Він також додав, що «згадуються різні формати, у тому числі Росія та США, провідні країни Західної Європи тощо». Раніше і офіційний Київ, і США та інші країни Заходу наголошували, що вести будь-які переговори щодо агресії РФ в Україні без участі самої України неприпустимо. Як нагадує Російська служба Бі-Бі-Сі, напередодні зустрічі в Астані в турецькій газеті Milliyet з’явилася стаття, в якій говорилося, що «Туреччина планує посадити за один стіл із Росією чотири основні західні країни: США, Францію, Німеччину та Велику Британію». “Цей план ще не був доведений до відома всіх західних столиць, але він був переданий США важливими та приватними каналами”, – писали автори публікації. І додавали, що пропозиції нібито отримали схвалення анонімних чиновників у Вашингтоні. Проте жодних підтверджень цієї інформації із боку американських чи інших західних джерел не було. 11 жовтня офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс так відповів на прохання журналістів прокоментувати слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про готовність Москви до переговорів із Заходом: «Ми не вважаємо це конструктивною та законною пропозицією щодо початку діалогу та дипломатичних зусиль, які абсолютно необхідні для закінчення цієї жорстокої агресивної війни, розв’язаної проти народу та влади України».

4 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про неможливість переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним та санкції проти РФ. Це стало відповіддю на спробу Росії анексувати захоплені території України. Відповідний указ Зеленського було підписано 30 вересня, у день фарсу анексії в Москві. У документі йдеться, що РНБО вирішила констатувати неможливість проведення переговорів із Путіним.

З початку вторгнення РФ Туреччина намагалася взяти на себе роль основного посередника у переговорах із Росією. Туреччина не запроваджувала жорстких санкцій проти Росії, проте турецькі компанії постачають озброєння Україні, зокрема безпілотники Байрактар (відмовляючись продавати їх у РФ).

Путін хоче укласти “велику угоду” із Заходом — радник Ердогана