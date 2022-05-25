Скільки часу чоловіки з дозволом на виїзд під час війни можуть перебувати за кордоном

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних. Під час війни за кордон можуть виїжджати деякі категорії чоловіків. Скільки вони можуть перебувати за кордоном

Під час війни за кордон можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени. Скільки часу вони можуть перебувати за межами України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Пропуск водіїв

Згідно з документом, під час воєнного стану дозволений пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону водіям, приймається на строк не більше шести місяців. Воно приймається Мінінфраструктури або військовими адміністраціями.

Водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Крім того, дозволений пропуск водіїв компаній, що мають транспортні ліцензії. У такому випадку перетин державного кордону здійснюється лише на транспортному засобі, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше. Водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Залізничники

Також дозволений виїзд працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці. Рішення про виїзд за межі України приймається на строк не більше шести місяців.

Спортсмени та тренери

Під час воєнного стану дозволений пропуск за кордон спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерів із складу національних збірних команд, спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України.

Усі вони можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

Якій категорії чоловіків можуть дозволити виїжджати за кордон під час війни