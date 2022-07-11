Школи Польщі готові прийняти понад 350 тисяч школярів з України у цьому році

Понад 350 тисяч школярів з України зможуть 1 вересня сісти за парти у Польщі. Сусідна країна готує 200 тисяч нових місць у школах для українських дітей

Про це розповів міністр освіти та науки Польщі Пшемислав Чарнек. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зважаючи на все, війна в Україні, на жаль, закінчиться не скоро, каже чиновник. Тому уряд Польщі вирішив збільшити кількість місць у школах для українських дітей. Крім тих навчальних місць, які були створені ще минулого навчального року, вирішено створити ще 200 тисяч нових місць – так, щоби вистачило на всіх юних біженців з України.

“Ми прийняли 200 тис. українських дітей, з них 160 тис. – до шкіл та 40 тис. – до дитсадків. За нашими оцінками ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, діти, які тут, напевно, залишаться і приїдуть ще”, – повідомив міністр в інтерв’ю Польському радіо.

Цілком можливо, що деякі діти біженців захочуть навчатися разом зі своїми однокласниками, що залишилися в Україні, і займатимуться онлайн, припускають у польському уряді. У Польщі готові до такого різноманіття вибору.

Крім того, міністерство освіти запропонувало створити у польських школах українські класи з посиленим викладанням польської мови. Це допоможе дітям з України швидше інтегруватися у польське освітнє середовище та краще засвоювати шкільну програму.

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