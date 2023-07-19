Що категорично не можна перевозити через кордон – список

Українцям нагадали, що категорично не можна перевозити через кордон. Митники опублікували список речей і товарів, на які діє заборона

Як передає НСН, про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Так, українці з початком повномасштабного вторгнення Росії почали частіше перетинати кордон із сусідніми державами. У зв’язку з цим митники опублікували список речей та товарів, на які діють обмеження та заборони.

Зокрема, до них належать: їжа, ліки, зброя, отрута та пам’ятки, а також алкоголь та тютюн.

Що категорично не можна перевозити через кордон

Їжа

сало та ковбаси

сир, молоко та кисломолочні продукти

свіже м’ясо понад 20 кілограмів

риби та 125 г осетрової ікри. Для більшого обсягу потрібно отримувати спеціальний дозвіл.

Ліки

ліки з наркотичними або психотропними речовинами, не призначені для медичного застосування

потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря

ліки, об’ємом понад 500 мл

Зброя, отрута та пам’ятки

холодна, пневматична та вогнепальна зброя та аксесуари до неї

вибухові речовини та газові балончики токсичні та отруйні речовини

побутову техніку (понад одну штуку)

мінерали, які є народним надбанням

зникаючі рослини та тварини

пам’ятки культури без відповідного дозволу

техніку з порнографічними матеріалами чи неліцензійним програмним забезпеченням

матеріали, що закликають до расизму чи насильства

зброя та боєприпаси наркотичні та психотропні речовини

сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини

твори мистецтва, культурні та історичні цінності

анульовані цінні папери речі, що експортуються з порушенням інтелектуальної власності

Алкоголь та тютюн

міцні алкогольні напої – максимум один літр на людину

напої міцністю менше 22,3% – максимум два літри на людину

пиво – до 16 літрів вино, крім ігристого – до чотирьох літрів

дві відкриті пачки сигарет сигари – максимум 10 штук

рідини для куріння електронних сигарет – до 10 мл.

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