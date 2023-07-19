Що категорично не можна перевозити через кордон – список

Українцям нагадали, що категорично не можна перевозити через кордон. Митники опублікували список речей і товарів, на які діє заборона
Як передає НСН, про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.
Так, українці з початком повномасштабного вторгнення Росії почали частіше перетинати кордон із сусідніми державами. У зв’язку з цим митники опублікували список речей та товарів, на які діють обмеження та заборони.
Зокрема, до них належать: їжа, ліки, зброя, отрута та пам’ятки, а також алкоголь та тютюн.
Що категорично не можна перевозити через кордон
Їжа
- сало та ковбаси
- сир, молоко та кисломолочні продукти
- свіже м’ясо понад 20 кілограмів
- риби та 125 г осетрової ікри. Для більшого обсягу потрібно отримувати спеціальний дозвіл.
Ліки
- ліки з наркотичними або психотропними речовинами, не призначені для медичного застосування
- потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря
- ліки, об’ємом понад 500 мл
Зброя, отрута та пам’ятки
- холодна, пневматична та вогнепальна зброя та аксесуари до неї
- вибухові речовини та газові балончики токсичні та отруйні речовини
- побутову техніку (понад одну штуку)
- мінерали, які є народним надбанням
- зникаючі рослини та тварини
- пам’ятки культури без відповідного дозволу
- техніку з порнографічними матеріалами чи неліцензійним програмним забезпеченням
- матеріали, що закликають до расизму чи насильства
- зброя та боєприпаси наркотичні та психотропні речовини
- сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини
- твори мистецтва, культурні та історичні цінності
- анульовані цінні папери речі, що експортуються з порушенням інтелектуальної власності
Алкоголь та тютюн
- міцні алкогольні напої – максимум один літр на людину
- напої міцністю менше 22,3% – максимум два літри на людину
- пиво – до 16 літрів вино, крім ігристого – до чотирьох літрів
- дві відкриті пачки сигарет сигари – максимум 10 штук
- рідини для куріння електронних сигарет – до 10 мл.
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