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Що категорично не можна перевозити через кордон – список

Журналіст
Що категорично не можна перевозити через кордон - список
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Українцям нагадали, що категорично не можна перевозити через кордон. Митники опублікували список речей і товарів, на які діє заборона

Як передає НСН, про це повідомляється на сайті Державної митної служби України.

Так, українці з початком повномасштабного вторгнення Росії почали частіше перетинати кордон із сусідніми державами. У зв’язку з цим митники опублікували список речей та товарів, на які діють обмеження та заборони.

Зокрема, до них належать: їжа, ліки, зброя, отрута та пам’ятки, а також алкоголь та тютюн.

Що категорично не можна перевозити через кордон

Їжа

  • сало та ковбаси
  • сир, молоко та кисломолочні продукти
  • свіже м’ясо понад 20 кілограмів
  • риби та 125 г осетрової ікри. Для більшого обсягу потрібно отримувати спеціальний дозвіл.

Що категорично не можна перевозити через кордон

Ліки

  • ліки з наркотичними або психотропними речовинами, не призначені для медичного застосування
  • потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря
  • ліки, об’ємом понад 500 мл

Зброя, отрута та пам’ятки

  • холодна, пневматична та вогнепальна зброя та аксесуари до неї
  • вибухові речовини та газові балончики токсичні та отруйні речовини
  • побутову техніку (понад одну штуку)
  • мінерали, які є народним надбанням
  • зникаючі рослини та тварини
  • пам’ятки культури без відповідного дозволу
  • техніку з порнографічними матеріалами чи неліцензійним програмним забезпеченням
  • матеріали, що закликають до расизму чи насильства
  • зброя та боєприпаси наркотичні та психотропні речовини
  • сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини
  • твори мистецтва, культурні та історичні цінності
  • анульовані цінні папери речі, що експортуються з порушенням інтелектуальної власності

Алкоголь та тютюн

  • міцні алкогольні напої – максимум один літр на людину
  • напої міцністю менше 22,3% – максимум два літри на людину
  • пиво – до 16 літрів вино, крім ігристого – до чотирьох літрів
  • дві відкриті пачки сигарет сигари – максимум 10 штук
  • рідини для куріння електронних сигарет – до 10 мл.

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