Сербія тимчасово розмістить українців, які постраждали черех підрив Каховської гідроелектростанції

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію у Facebook.

“У результаті проведених переговорів Уряд Сербії погодився забезпечити тимчасове (4-6 місяців) проживання сімей, які постраждали через підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС, у нових Центрах для біженців готельного типу”, – зазначають у відомстві.

У МВА уточнюють, що охочих розмістять у місті Врані, де вже перебувають близько 70 громадян України. Там українським сім’ям нададуть повністю відремонтовану кімнату з власним санвузлом, забезпечать триразове харчування та невідкладне медичне обслуговування.

Сербія тимчасово розмістить українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

Підрив Каховської ГЕС

Як відомо, у ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської області. Найбільше постраждало тимчасово окуповане лівобережжя.

Частина мешканців регіону втратила своє житло внаслідок таких дій російських солдатів.

Примітно, що Сербія відмовляється надавати Україні військову допомогу та продовжує співпрацювати з Росією. При цьому Белград не визнає окупації українських територій та допомагає нашій країні гуманітаркою.

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