5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Cуспільство

Сербія тимчасово розмістить українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

Журналіст
Сербія тимчасово розмістить українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Сербія тимчасово розмістить українців, які постраждали черех підрив Каховської  гідроелектростанції

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську міську військову адміністрацію у Facebook.

“У результаті проведених переговорів Уряд Сербії погодився забезпечити тимчасове (4-6 місяців) проживання сімей, які постраждали через підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС, у нових Центрах для біженців готельного типу”, – зазначають у відомстві.

У МВА уточнюють, що охочих розмістять у місті Врані, де вже перебувають близько 70 громадян України. Там українським сім’ям нададуть повністю відремонтовану кімнату з власним санвузлом, забезпечать триразове харчування та невідкладне медичне обслуговування.

Сербія тимчасово розмістить українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

Сербія тимчасово розмістить українців, які постраждали від підриву Каховської ГЕС

1 393313021 198723646585314 18597334875610055 n

1 393355866 198723653251980 3703022436122033403 n

Підрив Каховської ГЕС

Як відомо, у ніч проти 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це спричинило затоплення низки населених пунктів Херсонської області. Найбільше постраждало тимчасово окуповане лівобережжя.

Частина мешканців регіону втратила своє житло внаслідок таких дій російських солдатів.

Примітно, що Сербія відмовляється надавати Україні військову допомогу та продовжує співпрацювати з Росією. При цьому Белград не визнає окупації українських територій та допомагає нашій країні гуманітаркою.

Ще новини України: Яка сума збитків від підриву Каховської ГЕС – звіт

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у телеграм

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×