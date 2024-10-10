У РНБО пояснили, чому Росія перекинула другий МіГ-31 у Білорусь, де таких винищувачів не було останні 1,5 роки.

Вдень 10 жовтня вже другий винищувач МіГ-31К ВКС РФ приземлився на аеродромі “Мачулищі” у Білорусі, повідомляє моніторингова група “Беларускі Гаюн”.

Про це розповідають “Новини України – НСН”.

У групі нагадали, що вчора до Мачулищ вже прибув один МіГ-31К ВКС РФ.

Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 “Кинджал” та здатні запускати їх на відстані до 2000 км.

Винищувачів типу МіГ-31К ВКС РФ не було в Білорусі останні 1,5 роки – з 6 квітня 2023 року.

Відомо, що Росія почала використовувати повітряний простір Білорусі для атак по західних регіонах України. Про це у вересні повідомив в ефірі КИЇВ24 керівник організації “ByPol”, що об’єднує колишніх білоруських силовиків, Олександр Азаров.

Росія перекинула другий МіГ-31 у Білорусь – у РНБО пояснили, що задумав ворог

Він зазначив, що територію Білорусі росіяни використовують, щоб зменшити вірогідність збиття цих ракет над Україною. Адже українська ППО не буде збивати цілі над Білоруссю, а білоруська авіація, якщо їх попередили росіяни — і поготів.

Саме тому велика ймовірність, що ракета долетить до цілі, й саме тому вони літають через територію Білорусі.

У РНБО відреагували на перебазування мігів

Перебазування російських МіГ-31К до Білорусі прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

На його думку, це може бути спробою росіян зберегти літаки, які тепер завжди під загрозою на російських аеродромах.

“Утім, не варто відкидати версії з провокаціями, оскільки після удару російського “шахеда” недалеко від Мозиря, де розташований НПЗ, що випадково став публічним, стало зрозуміло, що Росія може готувати провокацію проти Білорусі”, — додав Коваленко.

Нагадаємо, у Росії залишилося лише три літаки МіГ-31К, якими вони можуть завдавати ударів по Україні. Таку думку наприкінці серпня висловив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап.

“У них залишилось 3 МіГ-31К, вчора було 3 удари “Кинджалами”, сьогодні було 3 удари “Кинджалами”. Це каже про те, що у них залишилось 3 МІГ-31К, тому що два наших удари по аеродрому “Саваслейка” дали результати. Може, там є якісь ще МІГ-31К, які можна відремонтувати, але в даний час у них три “Кинджали”, – наголосив він в етері телеканалу “Київ24”.

Джерело: expres.online

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