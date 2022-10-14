Путін зробив заяву після масованого обстрілу України: «зараз потреби немає»

Російський диктатор Володимир Путін зробив заяву, що нібито потреби у завданні масованих ударів по Україні немає

Про це повідомляє пропагандистська агенція РИА-Новости. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті НВ.

Виправдовуючись, диктатор додав, що зараз перед Кремлем стоять “інші завдання”.

“Ну, зараз немає необхідності масованих ударів, зараз інші завдання стоять”, – сказав Путін.

При цьому він зазначив, що міністерство оборони країни-агресора завдало ударів “не відразу по всіх” об’єктах на території України.

«З, на мою думку, 29 об’єктів — сім не було вражено, оскільки це планувало міністерство оборони, але вони поступово добирають. Немає потреби у масованих ударах, ну принаймні зараз, поки що», — сказав Путін.

10 жовтня Росія нанесла низку ракетних ударів по Києву, зокрема по центру столиці України. Це перша подібна атака Києва із 26 червня. Одночасно масованій серії ракетних ударів зазнали і багато областей України.

Внаслідок атаки РФ загинули 14 людей, ще понад 90 отримали поранення.

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