Путін заборонив російським ЗМІ тиражувати тему 100 днів війни в Україні

Сьогодні вже сотий день, як РФ «взяла Київ за три дні». Путін заборонив російським ЗМІ нагадувати про 100 днів війни в Україні



Адміністрація президента країни-агресорки «попросила» редакції державних та провладних ЗМІ «не тиражувати тему 100 днів спеціальної військової операції» та «не акцентувати» увагу на тривалості війни.

Такі вимоги надійшли ЗМІ напередодні 3 червня – сотого дня вторгнення РФ в Україну. Про це «Медузі» розповіли одразу чотири джерела: в одному із державних медіа, в мерії Москви, в одному з провладних видань, а також у самій адміністрації президента РФ. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

«Акцентування уваги на датах, пов’язаних з війною, може змусити росіян задуматися про цілі та успішність вторгнення», – сказав «Медузі» співрозмовник в АП. «Під час розмов про круглу дату завжди виникають питання: а чого до цієї дати вдалося досягти? Так повелося ще з радянських часів, коли були п’ятирічки, плани на них і таке інше. Виходить, що зараз пред’явити до цієї дати майже нічого», – сказав «Медузі» один із співрозмовників.

Крім того, у Кремлі «не хочуть нагадувати», що вторгнення триває вже понад три місяці, тоді як планувалося «взяти Київ за три дні».

Близьке до Кремля джерело, посилаючись на результати закритих соціологічних опитувань, наголошує, що багато росіян і так упевнені: «спецоперація» затяглася.

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