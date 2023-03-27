ПриватБанк змінив умови деяких грошових переказів у “Приват24” (відеоінструкція)

Державний ПриватБанк запровадив безкоштовні грошові перекази на українські картки з карток у Польщі та Німеччині. Як скористатися послугою у “Приват24”

Пільгові умови будуть не постійними – їхня дія обмежена до липня 2023 року

Скористатися послугою можна в онлайн-банкінгу “Приват24” – як у застосунку, так і на порталі. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку, інформує НСН

Як скористатися послугою у “Приват24” – алгоритм дій:

після авторизації у веб-версії або мобільному застосунку “Приват24” обрати меню “Сервіси”;

перейти за посиланням “Перекази” й обрати варіант “На карту”;

при обранні рахунку, з якого здійснюється переказ, потрібно вказати польську або німецьку картку та ввести її реквізити;

система автоматично здійснить переказ без комісії.

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