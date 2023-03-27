ПриватБанк змінив умови деяких грошових переказів у “Приват24” (відеоінструкція)

Державний ПриватБанк запровадив безкоштовні грошові перекази на українські картки з карток у Польщі та Німеччині. Як скористатися послугою у “Приват24”
Пільгові умови будуть не постійними – їхня дія обмежена до липня 2023 року
Скористатися послугою можна в онлайн-банкінгу “Приват24” – як у застосунку, так і на порталі. Про це повідомила пресслужба ПриватБанку, інформує НСН
Як скористатися послугою у “Приват24” – алгоритм дій:
- після авторизації у веб-версії або мобільному застосунку “Приват24” обрати меню “Сервіси”;
- перейти за посиланням “Перекази” й обрати варіант “На карту”;
- при обранні рахунку, з якого здійснюється переказ, потрібно вказати польську або німецьку картку та ввести її реквізити;
- система автоматично здійснить переказ без комісії.
Новини України:
Нова пошта змінила умови кур’єрської доставки посилок – деталі