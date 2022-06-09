Польща змінила правила вивезення тварин із України: як їм перетнути кордон

Польща скасувала спрощений режим вивезення тварин із України. Він діяв із 24 лютого, яка Росія здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію. Наразі діють нові правила

Українці з тваринами повинні дотримуватись певних вимог, коли перетинають кордон із Польщею. Про це повідомили у Головній ветеринарній інспекції країни.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Зараз для перетину кордону з котами, собаками та тхорами потрібно, щоб вони:

пройшли вакцинацію актуальним щепленням від сказу;

були правильно ідентифіковані за допомогою мікрочіпу;

мали тест на перевірку рівня антитіл проти сказу;

мали дійсний паспорт із країн Євросоюзу або сертифікат про стан здоров’я, що відповідає зразку, встановленому законодавством.

Українські біженці можуть провести маркування та вакцинацію від сказу для свого улюбленця на кордоні з Польщею. Послуга надається безкоштовно.

Примітно, що до 8-тижневого віку вакцинація проти сказу та маркування тварин не потрібні. Необхідно тільки отримати дозвіл на проїзд тварини, що супроводжує.

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