Польща змінила правила вивезення тварин із України: як їм перетнути кордон

Польща скасувала спрощений режим вивезення тварин із України. Він діяв із 24 лютого, яка Росія здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію. Наразі діють нові правила
Українці з тваринами повинні дотримуватись певних вимог, коли перетинають кордон із Польщею. Про це повідомили у Головній ветеринарній інспекції країни.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.
Зараз для перетину кордону з котами, собаками та тхорами потрібно, щоб вони:
- пройшли вакцинацію актуальним щепленням від сказу;
- були правильно ідентифіковані за допомогою мікрочіпу;
- мали тест на перевірку рівня антитіл проти сказу;
- мали дійсний паспорт із країн Євросоюзу або сертифікат про стан здоров’я, що відповідає зразку, встановленому законодавством.
Українські біженці можуть провести маркування та вакцинацію від сказу для свого улюбленця на кордоні з Польщею. Послуга надається безкоштовно.
Примітно, що до 8-тижневого віку вакцинація проти сказу та маркування тварин не потрібні. Необхідно тільки отримати дозвіл на проїзд тварини, що супроводжує.
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