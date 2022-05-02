Під час виїзду до країн Євросоюзу знову необхідно мати поліс «Зелена картка»

Українським громадянам, які виїжджають до країн Європейського Союзу на власному авто, необхідно мати при собі поліс «Зелена Картка»

Про це попереджає прес-служба Національного банку України, передає NNS

Зокрема, 28 квітня НБУ отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що поліс “Зелена картка” вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею. У регуляторі зазначають, що подібна практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами.

На сьогоднішній день українці, які виїжджають з країни на власному авто, можуть оформити у страховиків поліс “Зелена картка” зі знижкою у 50%.

“Вартість полісу залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії договору страхування. Поліси видаються на мінімальний строк – 15 днів, максимальний – не перевищує 1 рік. Ціна на страховий поліс “Зелена картка” визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків. Вартість полісу “Зелена картка” в Україні є нижчою, ніж у більшості країн”, – йдеться у повідомленні НБУ.

Окрім цього, як зазначають у регуляторі, через діючий воєнний стан в Україні спрощено процедуру оформлення страхування. Відтепер було запроваджено онлайн-реєстрацію необхідних документів через генерування відповідних pdf-файлів.

Через те, що “Зелену картку” визнають західні держави, українцям не треба роздруковувати поліси, а на кордоні їх можна показати у будь-якому гаджеті.

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