У Європі знову почали вимагати плату за проїзд з українських біженців

З тих пір, як до Європи ринули мільйони українських біженців, у багатьох країнах для українців було скасовано плату за проїзд у громадському транспорті. Проте з недавніх пір перевізники знову почали вимагати з них гроші

Про це розповіла одному з вітчизняних видань українка, яка опинилась у Франції. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Вона із сім’єю оселилась у знайомих в Нормандії. Донедавна з українців не вимагали плати за проїзд. Проте кілька днів тому, коли жінка сіла в поїзд до Парижа, її попросили сплатити за проїзд. Причому, як каже українка, вона така виявилась не одна. Так, із її знайомої також зажадали гроші за проїзд. При цьому деякі перевізники, хоч і вимагають сплатити за проїзд, але все ж таки роблять українцям знижку. Як правило, просять сплатити половину вартості квитка.

“Також був і другий випадок. Їздила до сусіднього з Руаном села. Показала український паспорт, але цього було недостатньо. Сказали, мовляв, із вас 6 євро”, – ділиться українка.

При цьому у Франції все ж таки надають українцям безкоштовний проїзд. Зокрема, безкоштовно українці можуть подорожувати потягами, що належать французькій державній компанії SNCF. Достатньо буде лише українського паспорта будь-якого виду чи квитка helpukraine, який можна оформити і отримати на будь-якій залізничній станції.

Біженці також можуть безкоштовно пересуватись не лише Францією, а й перетинати кордони між країнами Євросоюзу, маючи при собі український паспорт або ID-карту. При цьому вони можуть це робити безкоштовно лише на поїздах, що належать певним компаніям: з Франції до Бельгії (Thalys), Англії (необхідна віза) (Eurostar), Швейцарії (TGV Lyria), Німеччини (Deutsche Bahn), Італії (TGV) та Іспанії (Renfe-SNCF). За подорожі іншим транспортом – доведеться платити.

Водночас у польських поїздах проїзд для українців, як і раніше, безкоштовний. А ось під час поїздки автобусом іноді просять сплатити за проїзд. Там все вирішується в індивідуальному порядку. Але при цьому, навіть якщо доводиться сплатити поїздку на автотранспорті, то плата за проїзд там відчутно нижча, ніж в Україні.

Які країни європи скасували плату за проїзд у транспорті для українців