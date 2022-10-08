Паніка у Криму: черги на АЗС та обмеження на низку товарів

У Криму після загадкового займання потягу з цистернами на Кримському мосту стався транспортний колапс. Курсування пасажирських поїздів із росії на окупований український півострів припинено. Припинено продаж квитків на найближчі рейси до Криму

Про це повідомила пресслужба Російської залізниці. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ua.news

Не доїхали до місця призначення пасажирські поїзди N28 Москва – Сімферополь та N170 Санкт-Петербург – Сімферополь.

На півострові почалася паливна паніка. Зранку мешканці масово вирушили на АЗС, щоби заправити свої автомобілі.

«Черги на кримських заправках зростають. Багато місцевих жителів запасаються бензином про запас. За словами очевидців, деякі водії заправляють одразу кілька каністр. При цьому, за даними влади Криму, запасів палива на півострові вистачить на кілька місяців», – повідомляють місцеві телеграм-канали.

Також окупаційна влада вирішила обмежити продаж товарів бакалійної групи на півострові. Дозволено придбати максимум 3 кілограми в одні руки.

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася масштабна пожежа, внаслідок чого на ньому було перекрито рух.

Трохи пізніше у соцмережах з’явилося відео моменту початку пожежі на Кримському мосту.

У росії почали висловлювати перші припущення, що сталося на Кримському мосту. Звісно ж насамперед звинувачення пролунали на адресу українців.

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