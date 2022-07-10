Особливості навчання у Польщі: які враження українців про польську освіту

Українка з Кам’янець-Подільського, яка через війну мешкає у Польщі, поділилася враженнями про тамтешню школу у Facebook. Які особливості навчання у Польщі

«Не навчання, а клуб для молоді», – кажуть одні. Інші – в захопленні.

Світлана Стороженко з Кам’янець-Подільського, яка через війну мешкає у Польщі, неподалік Ґдині, поділилася враженнями про тамтешню школу у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РадіоТрек.

Моменти, які її позитивно вразили (подаємо допис без змін):

1. Немає поборів на штори, але фонд є, він використовується для дозвілля дітей ( екскурсії, нагороди, подарунки, піца, ) у нас в класі -то 10 зл в місяць, на наше -нічого

2. Діти – рівноправні люди, так, такі ж, як дорослі, з пані Директором, щоранку обіймашки, і побажання гарного дня, маст хев!

3. ХАРЧУВАННЯ!!!! То окрема тема! Тут все відмінно і діти шоковані.

Дали картоху з цілими 20 кусками м’яса!!(зі слів дітей)))ясно що перебільшенно), в школі готують смачно, ну їм подобається. Ціна приблизно 35-45 зл в місяць на дитину.

4. Шкільна програма – легша ніж у нас, і знову таки, схильності учня індивідуальний підхід

5. Домашки таки ніт, лише творча робота (малювати, зліпити т.д)

6. Дозвілля – мій син в 2 класі ночував у школі, бо була піжамна вечірка, тупо ночував

7. Бібліотека – просто принесли книги і лишили, обліку – ніт, сама бібліотека оснащена всім, є компи, планшети, інтернет, настілки, книги -все дармово, як і в світлиці для менших. Тобто ти приходиш в бібліотеку і маєш всі ресурси – всі!!!

“Вперше бачила чергу в бібліотеку, і бібліотекар не стресує, а допомагає дітям”

8. Форми – ніт, взагалі

9. Лінійок ніт, взагалі. Все спрямоване на увагу дітей, пікніки збірки і т.д.невимушене спілкування вчитель-учень-батько.

10. Атестат – смачне на останок.

“Уявіть, що з 2-кою ти можеш отримати атестат з паском, тобто з відзнакою!! Так-так, ви все вірно прочитали, з однією 2! Тобто, тут розділяють і заохочують, розуміють, що не всі математики і не всі мовники, моя дочка (6 клас) має атестат з паском з двійкою. Це найкрутіше тут.”

“Без нарікань на нашу освіту, лише ділюся враженнями”, – завершила допис Світлана і викликала шквал коментарів щодо польської системи освіти:

Natasha Ivanova

А рівень освіти нижче плинтуса. Не навчання, а клуб для молоді. Але якщо навчання не цікаве, то для соціалізації добре

Olenka Podrez

Маю протилежні відгуки про польську школу зі слів наших однокласників.

Іванка Радчук

А ще в Польщі є приватні школи, де діти носять форму! І щодо домашнього завдання не згодна, воно є, просто не в таких «масштабах» як в нас) і особливо з історії – тоді біля підручника сідає вся родина і вони, буквально, обговорюють кожне речення з параграфу! З національно-патріотичним вихованням там все ок)

Ніна Король

Ми в Польщі теж, далеко не все так. Їжа несмачна, малий перше не їсть тут ніколи. Щодо домашок – то так, їх немає. Інше відрізняється

Маргарита Муляр

Świadectwo z wyróżnieniem (Свідоцтво з відзнакою) – ніколи не отримає дитина, яка має не задовільну оцінку

Ой а хто це Вам сказав що харчування 40 -45 зл в місяць? Мінімум 200 (це якщо дитина не пропускає школи )

Маргарита Муляр

В пані ейфорія (є такий період в еміграції, коли все все подобається ) от вона і описує, як все чудово