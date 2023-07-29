Росіяни жаліються на обстріли Брянської області 29 липня. Внаслідок прильотів є руйнування

В Росії жаліються на обстріли села Ломаківка Брянської області. Нібито було щонайменше 15 “прильотів”.

Про це повідомляє НСНз посиланням на Mash.

“За нашою інформацією (Mash, – ред.), було не менше 15 “прильотів”. Горить мінімум два будинки, люди змушені ховатися в підвалах. Попередньо, без постраждалих”, – пише російське інтернет-видання.

Варто додати, що військове керівництво України наразі жодним чином не коментувало ситуацію. Зокрема інші подробиці ударів по регіону також не розкривались й ворогом.

Обстріли Брянської області 29 липня – щонайменше 15 прильотів, є руйнування

Ситуація у Брянській області Росії

Регіон є прикордонною областю країни-окупанта, який межує з двома областями України – із Сумською та Чернігівською. Ворог, зі свого боку, часто застосовує Брянську область для провокацій на кордоні нашої країни.

Зокрема, як писав “Центр національного спротиву”, є інформація про те, що ворог планує проведення терактів проти власного населення в регіоні. Це може відбутись в районі від села Нові Юрковичі до села Біла Березка. Цивільних попереджають про нібито ризик “проникнення диверсійно-розвідувальних груп”.

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