Новий король Великої Британії офіційно назвався Карлом III. Він оприлюднив свою першу заяву

Новий король Великої Британії взяв ім’я Карл III. Під цим іменем він правитиме Сполученим Королівством. Британський монарх оприлюднив свою першу заяву

Про це повідомляє BBC, передає NNS

У першій своїй заяві король висловив сум з приводу смерті Єлизавети II.

«Смерть моєї улюбленої матері, Її Величності Королеви, є моментом найбільшого смутку для мене та всіх членів моєї родини. Ми глибоко сумуємо з приводу смерті дорогого Суверена та улюбленої матері. Я знаю, що її втрата буде глибоко сприйнята всією країною, королівством і Співдружністю, а також незліченною кількостю людей у ​​всьому світі. У цей період жалоби та змін мою сім’ю та мене буде втішати та підтримувати наше знання про повагу та глибоку прихильність, якими Королева була так широко відома», — йдеться в заяві монарха.