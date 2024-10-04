Для українців у Німеччині впровадили зміни. Кого стосуються нові правила.

Українці у Німеччині зіткнуться з певними змінами. Люди, які тримають автомобілі з українськими номерами у даній країні понад рік, зобов’язані зареєструвати їх за місцевими правилами. Однак важливо, що ці правила стосуються не всіх громадян України.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС, передають «Новини України – НСН».

Нові правила для українців

У Німеччині зʼявилась нова вимога. Вона стосується українців, які прибули до країни після 24 лютого 2022 року, адже вони повинні зареєструвати свої машини за місцевими правилами.

Процес реєстрації автомобіля в Німеччині значно спрощений, і громадяни України зі статусом тимчасового захисту можуть скористатися цією можливістю. Водночас, слід пам’ятати, що можна не знімати транспортний засіб з українського обліку.

Якщо особа вирішить покинути Німеччину та повернутися до України на постійне місце проживання, то з легкістю зможе відновити українські номери та свідоцтво про реєстрацію. Це можна буде зробити у будь-якому сервісному центрі МВС.

Нові правила для українців у Німеччині – що треба знати

Для цього потрібні наступні документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з відміткою німецького реєстраційного органу про недійсність (за наявності);

українські номерні знаки (за наявності);

довіреність (у разі звернення уповноваженого представника власника авто).

Одразу після цього власник авто зможе отримати новий бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а також нові номерні знаки.

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