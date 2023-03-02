Нова пошта у Польщі відкрила ще одне відділення – адреса і графік роботи

Нова пошта у Польщі відкрила вже дев’ятнадцяте відділення. За якою адресою воно працюватиме і який графік роботи

У польському місті Катовіце відкрилось відділення Нової пошти. Це вже дев’ятнадцяте відділення, яке працює на території країни. Про це повідомляє НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Відвідати філіал української поштової служби можна за адресою: вул. Яна III Собеського, 11. Графік роботи: з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00, у суботу та неділю – з 09:00 до 18:00.

Нова пошта у Польщі – з’явилося ще одне відділення

Тут можна відправити в Україну й отримати звідти посилки вагою до 30 кілограмів. Термін доставлення – від 5 днів. Оплатити сервіс можна готівкою, карткою або безконтактним розрахунком.

Дізнатись адреси й ознайомитися з графіком роботи відділень Нової пошти у Польщі можна за цим посиланням.

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