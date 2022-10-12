Нова допомога українцям у Польщі – як отримати 700 злотих новоприбулим біженцям

У Польщі тимчасовий прихисток з початку війни отримали більше мільйона українців. Багатьом з них міжнародні організації виплачували грошову допомогу на кожного члена сім’ї упродовж 3 місяців. Як українцям у Польщі отримати нову допомогу у 700 злотих

Програми виплат згорнули через брак коштів. Яка нова грошова допомога доступна українцям у Польщі зараз, розповідає ukrainianinpoland.pl, передає NNS

Скільки платять міжнародні організації біженцям у Польщі

Від початку повномасштабної війни 24 лютого громадянам України в Польщі допомагали організації ООН, Міжнародний Червоний хрест, IRC (Міжнародний Комітет Порятунку), TERA (Polska Akcja Humanitarna).

Можна було отримати 700 злотих щомісячно для голови родини та 600 злотих на кожного члена сім’ї. Основною умовою було отримання виплат лише в одній з перелічених організацій.

Через великий потік біженців фінансові можливості фондів вичерпалися й програми допомоги призупинили до накопичення коштів від благодійників.

Зараз у Польщі є можливість отримати аналогічну грошову підтримку від The Lutheran World Federation (LWF). На неї якраз можуть претендувати новоприбулі біженці, яким не нараховували подібні виплати за кордоном раніше.

Це релігійне співтовариство лютеранських церков, яке налічує 77 мільйонів християн у 99 країнах світу. З початку війни федерація допомагала біженцям у Польщі за різними напрямками.

Як отримати виплати від The Lutheran World Federation?

Щоб зареєструватися на участь у програмі фінансової допомоги від The Lutheran World Federation, потрібно вибрати населений пункт, куди зручно їхати:

Гданськ +48 794 324 029;

Бєльсько-Бяла +48 731 776 735;

Згеж +48 691 356 977;

Битом +48 884 720 619.

Потім слід надіслати смс на телефонний номер одного з центрів. У тексті повідомлення треба вказати:

ім’я та прізвище латиницею;

польський номер телефону одного з членів родини (краще заявника);

кількість членів сім’ї, які наразі перебувають у Польщі та потребують допомоги;

місце проживання в Польщі (назва міста);

чи є в родині особи з інвалідністю.

Після перевірки даних учасники отримають SMS-повідомлення від LWF. У повідомленні буде вказана адреса, дата та час, коли родина заявника має приїхати для оформлення допомоги.

Приїхати мають усі члени родини, включаючи дітей. При собі потрібно мати пакет документів: паспорт, Pesel, свідоцтво про інвалідність.

Грошова допомога біженцям у Польщі – на яку суму можна розраховувати