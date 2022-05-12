Захисник "Азовсталі" Сергій Волина звернувся по допомогу до Ілона Маска

Захисник “Азовсталі” – останнього українського форпосту в оточеному російськими окупантами Маріуполі – командир підрозділу 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) звернувся по допомогу до Ілона Маска. Він просить посприяти евакуації з комбінату військових. Він закликав вивезти бійців у третю країну

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті OBOZREVATEL.

На своїй сторінці у Facebook в ніч на 12 травня Волина зазначив, що для того, щоб звернутися до мільярдера, створив акаунт у Twitter.

Там військовий написав: “Кажуть, ти був телепортований з іншої планети, щоб навчити людей вірити у неможливе. Наші планети розміщені поряд, тому що я живий там, де практично неможливо вижити. Допоможи нам вийти з “Азовсталі” до третьої країни. Якщо не ти – то хто? Підкажи”.

Волина закликав жителів усього світу зробити так, щоб Ілон Маск побачив звернення захисників Маріуполя, які виживають на “Азовсталі” у нелюдських умовах, а поранені не отримують жодної допомоги, помираючи в муках.

“Говорять, що його завданням було надихнути людство, змусити повірити у неможливе. Він довів, що для нього не існує невирішуваних завдань, що можливо все! Він ніколи не здається, як і ми. Нам потрібна підтримка надлюдини! Люди, ви знаєте, що робити! Вірю у вас!” – написав він.

Раніше Волина у Facebook вкотре звернувся до світової спільноти. Він закликав негайно реалізувати процедуру extraction для заблокованих на комбінаті бійців.

Процедура extraction передбачає вивезення, виведення військових та цивільних з місця бойових дій у безпечну зону, зокрема – на територію третьої держави. Таку ж процедуру застосовували в 1940 році для виведення англо-французьких військ із Дюнкерка.

“Азовсталь”, де обороняються захисники Маріуполя, постійно перебуває під авіаударами окупантів. Російські війська б’ють по заводу щогодини, знаючи, що там залишаються мирні жителі. Вони знищила вже другий підземний шпиталь на території комбінату. У бійців не залишилося медикаментів, інструментів та матеріалів для перев’язок, помирають навіть поранені.

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