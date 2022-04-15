На посольстві Росії в США з’явився український прапор

Протестувальники проектували український прапор на посольство Росії у Вашингтоні за допомогою прожекторів

У США вирішили влаштувати акцію протесту біля російського посольства. За допомогою прожекторів посольство Росії в США “пофарбували” у синьо-жовтий прапор.

Диппредставництво РФ у відповідь включило потужні прожектори, таким чином, намагаючись приховати кольори українського прапора на стінах посольства.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Бенджамін Віттс, старший науковий співробітник Інституту Брукінгса, з десятьма однодумцями вирішили організувати акцію протесту біля російського посольства.

“Ми не збиралися штурмувати ворота посольства, ми знайшли інший спосіб, як потрапити на їхні стіни”, – сказав Віттс.

Було зібрано близько 15 прожекторів і чотири генератори з метою спроектувати український прапор на посольство РФ. Кілька годин поспіль співробітники російського диппредставництва намагалися засвітити прожектори активістів, але в підсумку змирилися з наявністю українського прапора на своїх стінах.

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