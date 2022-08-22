На який термін українським біженцям можна виїхати з Німеччини, щоб не втратити право на виплати

З початку війни в Україні багато громадян виїхало до Німеччини. Українців хвилює питання, на який термін можна виїхати з Німеччини, щоб при цьому не втратити право на виплати, в тому числі і по безробіттю

У Німеччині з початку війни в Україні опинилося понад 900 тисяч українців. Багато хто з них збирається залишатися в країні до закінчення війни, проте більшість громадян хоче приїхати на якийсь час в Україну, щоб побачити близьких. Людей хвилює питання, на який термін їм можна залишити Німеччину, щоб при цьому не втратити право на виплати, у тому числі по безробіттю

Так, Німеччина запровадила низку правил, згідно з якими біженці можуть виїжджати на якийсь час в Україну, при цьому не втрачаючи права на виплати та свій статус. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Якщо виїхати з Німеччини на короткий термін (не більше 6 місяців), статус перебування не втрачається, а якщо більше ніж на півроку, то його анулюють. Також позбавити статусу перебування в Німеччині можуть у разі виїзду на короткий термін через навчання або догляд за членом сім’ї. Щоб не втратити статусу захисту та права на виплати, міграційна служба повинна продовжити дозволене шестимісячне перебування за межами Німеччини. Для цього потрібно довести, що відсутність тимчасова, і назвати точну дату повернення до Німеччини.

Громадяни України можуть безперешкодно повернутися до Німеччини, навіть якщо вони ще не отримали ВНЖ та мають лише тимчасову довідку за умови наявності біометричного паспорта. Не маючи біометричного паспорта, можна повернутись без візи до Німеччини до 30 листопада 2022 року.

Зніматися з реєстрації в міграційній службі Німеччини не потрібно, якщо ви вирішили на 2-3 тижні поїхати в Україну. При виїзді з країни на більший період потрібно особисто з’явитися в міграційну службу і написати заяву про припинення виплат. Якщо біженець виїхав із Німеччини на період від трьох до шести тижнів, центр зайнятості виплачує йому допомогу лише за три тижні, а не за цілий місяць.

Якщо поїздка триває довше шести тижнів, то фінансову допомогу по безробіттю не виплачуватимуть протягом усього цього часу. Після повернення потрібно буде знову подати заяву на оформлення ALGII. Повністю повернутися в Україну та продовжувати отримувати німецьку допомогу з безробіття громадяни не зможуть. На це можна навіть не розраховувати.

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