Місію ООН досі не направлено в Оленівку, де вбили військовополонених українців – в чому причина

Місія Організації Об’єднаних Націй зі з’ясування фактів не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених. Стало відомо, чому досі не направлено місію ООН

Місія ООН не може прибути в Оленівку, де було вбито українських військовополонених через відсутність гарантій безпеки.

Про це на брифінгу у вівторок сказав речник офісу генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передає NNS

“Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є і логістичні проблеми, але насамперед ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити”, – сказав він.

Представник генсека відмовився уточнювати, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки членам місії ООН. “Нам потрібне “зелене світло” на всіх місцях. Поки цього немає на всьому шляху, ми не можемо направити їх (місію) на місце”, – зазначив він.

Ще на початку вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути в “найближчі дні”.

29 липня російські медіа повідомили про обстріл колони в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.

Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

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