Масове звільнення українських заробітчан у Польщі: кого і чому скорочують

У Польщі відбувається масове звільнення українських заробітчан. Під скорочення йдуть переважно працівники металургійних та інших підприємств важкої промисловості. У чому причина?

Масове скорочення українців у Польщі пов’язано з політичними процесами, які відбуваються у світі

Про те, що відбувається у важкій промисловості Польщі, і якими є перспективи українських заробітчан, що були там зайняті, розповів аналітичний центр агентства з працевлаштування Gremi Personal. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Економічні санкції, яких зазнала РФ через військовий напад на Україну, зачепили не лише саму Росію, а й багато підприємств у Європі. Насамперед – ті, які мали тісні економічні зв’язки з РФ і також потрапили до санкційного списку. Через санкції ці підприємства змушені значно скоротити свою виробничу програму, а відповідно і скоротити штат працівників. Природно, першими йдуть на вихід іноземні працівники. Таким чином, за прохідною цих підприємств опинилися сотні українських заробітчан, в основному чоловіків, які трудилису у важкій промисловості Польщі.

Але водночас у Польщі є робота для чоловіків на інших підприємствах, звідки останнім часом із власної волі звільнилося чимало заробітчан. Багато чоловіків звільняються та їдуть в Україну, щоб захищати країну зі зброєю в руках. Отже тим, хто залишився в Польщі і хоче знайти собі там застосування, довго шукати роботу не доводиться. За повідомленням Gremi Personal, останнім часом кількість вакансій для чоловіків збільшилась на 15-20%.

“Українські чоловіки швидко знайшли роботу в логістиці, підприємствах харчової промисловості чи автопромі. Проблем із вибором місця роботи для чоловіків у Польщі немає. У травні попит на чоловічі вакансії знову зріс – на 18%”, – йдеться у звіті рекрутингової агенції.

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