Купони, кравчучки, перші мобільні телефони: чим запам’яталося правління Леоніда Кравчука

Вчора, 10 травня, після тривалої хвороби у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Чим запам’яталося українцям правління Леоніда Кравчука

Хоча президенство Кравчука тривало менше одного терміну, перші роки незалежності були надзвичайно важливими і надовго запам’яталися українцям.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ТСН.

Гіперінфляція і купони

1993 року в Україні розпочалася шалена інфляція. В обігу з’явилися незвичні купюри:

2 тисячі карбованців,

5 тисяч карбованців,

10 тисяч карбованців,

20 тисяч карбованців,

500 тисяч карбованців,

1 мільйон карбованців.

Напевно кожен українець тоді став “мільйонером”, проте вартість цих грошей була мізерною. Громадяни були змушені ходити до магазинів з величезними сумками або валізами. Ціни навіть на продукти обчислювалися у сотнях тисяч.

“Кравчучка”

Загалом перші роки незалежності були економічно важкими: інфляція, безробіття, хаотична приватизація, розгул злочинності (так званий “рекет”).

Саме тоді у словнику і господарствах українців з’явилася “кравчучка”. Це жартівлива назва різновиду ручного візка для перевезення вантажів. Саме в період правління Кравчука “човникарство” (дрібна торгівля) набуло масового характеру.

Сам Кравчук не вважав свого “тезка” чимось негативним.

“Той, хто у 90-і їздив із кравчучкою, нині має свій бізнес, а хто бігав із прапором, то бігає з ним і досі”, — прокоментував він в інтерв’ю журналу «Пропозиція» 2013 року.

Мобільний зв’язок

Саме Леонід Кравчук став першим абонентом мобільного зв’язку в Україні 29 років тому.

Кравчук зробив стартовий дзвінок з мобільного в Україні 1993 року.

“Мені було 65 років. Я вперше в житті тримав в руках мобільний телефон. А зараз вже діти фактично народжуються з мобільним телефоном – а пройшло небагато часу”, – розповідав президент. “Я подумав, що треба набрати найбільш далеку країну, де є знайомі мені люди. Кажу, ну давайте з послом України у США”, – пригадував Кравчук і зазначав, що не міг повірити у такі дзвінки.

Будапештський меморандум

Будапештський меморандум 1994 року про передавання Москві третього за потужністю у світі ядерного арсеналу після розпаду Союзу, що опинився на території України, формально підписував уже наступник Кравчука – Леонід Кучма.

Але саме за каденції першого президента велися перемовини. Як наслідок – Україна відмовилася від ядерної зброї взамін на усні “гарантії безпеки”, зокрема і від Росії, які не були реалізовані.

Сам Кравчук так коментував відмову від ядерної зброї: “Ядерна зброя, що знаходилася на території України, була чужою”.

“Кнопка” в Росії, виробництво в Росії. Ми нічого не могли зробити з цією зброєю”, – говорив він у серпні 2011 року.

“Бігти між крапельками”

“Бігти між крапельками дощу” – жарт, який вигадали українці про шлях першого президента у політиці.

В анекдоті Леонід Кравчук, Борис Єльцин та Джордж Буш-старший мають перебігти з однієї будівлі до іншої під зливою. Президенти Росії та США змокли, а український президент залишився абсолютно сухим.

“А я обережно, між крапельками”, – пояснив він.

ВВС наводить таку історію з політичного життя Кравчука. Одного разу, ще до проголошення незалежності, він прийшов на засідання Народного руху.

Там йому запропонували повісити на лацкан піджака значок із тризубом. Леонід Макарович, проте, маленький тризуб приймає, вішає поруч із червоним значком депутата Верховної ради УРСР, але, сідаючи на крісло у президії, піджак знімає та вішає на спинку крісла.

За свою обережність і тактичність у народі Кравчука ще називали “хитрим лисом”.

Помер перший президент України Леонід Кравчук

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