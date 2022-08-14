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Куди їдуть туристи з РФ у вигнанні, замість країн Європи

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24407

Все більше країн Європи забороняють видавати візи громадянам росії РФ і називають такий туризм недоречним. Куди їдуть туристи з РФ у вигнанні

Війна Росії проти України кардинально вплинула на те, як європейські держави-члени ЄС приймають російських громадян. Особливо змінилося ставлення до таких туристів в країнах, що межують з Росією і Білоруссю.

У деяких країнах ЄС вже скасували туристичні візи для росіян, , а в інших думають над таким рішенням. Тим часом росіяни кинулися на відпочинок в країни Азії та на Близький Схід.

Про це повідомляє на сайті TRAVEL РБК-Україна, передає NNS

“Це громадяни країни, яка веде геноцидну війну в Україні”

Уряд Естонії прийняв рішення заборонити в’їзд в країну громадянам РФ з діючими шенгенськими візами, виданими Естонією. Крім того, Естонія скасує заборону на в’їзд в ЄС російських громадян з посвідкою на проживання, виданою російською владою.

Куди їдуть туристи з РФ у вигнанні, замість країн Європи

“Ця санкція означає, що візи залишаться дійсними, але до власників віз будуть застосовані санкції за в’їзд до Естонії. Їм не буде дозволено в’їзд до Естонії”, — заявив Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

Раніше він заявив наступне:

“Це громадяни держави, яка веде геноцидну війну, і в цьому випадку Естонія вважає, що санкції повинні торкнутися все російське суспільство. Я закликаю ЄС застосувати ці обмеження. Може бути, сам громадянин не бере участі в рішеннях і військових діях і не згоден з режимом Путіна, але ясно, що він громадянин країни, яка веде геноцидну війну в Україні”, — додав глава МЗС країни.

Російський туризм у Фінляндії “нестерпний”

Фінляндія — єдина країна в ЄС, що межує з Росією і досі видає туристичні візи громадянам Росії. Але серед багатьох фінів російський туризм зараз викликає суперечки.

Фіни скептично ставляться до російського туризму, але ослаблення обмежень через COVID збільшило число приїжджаючих росіян: у липні Фінляндію відвідали 185 000 російських туристів, а в червні їх було 125 000. Але їх присутність розкритикував фінський політик з партії “Національна коаліція Фінляндії”.

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“В Україні вбивають мирних жителів, жінок і дітей, а громадяни Росії тим часом перебувають у відпустці в ЄС. Я вважаю це нестерпною ситуацією”, – сказав Юкка Копра.

А на думку прем’єра Фінляндії, обговорення має бути продовжено в Європейській Раді: “Я вважаю, що на наступних засіданнях Ради Європи це питання підніметься ще більш гостро. Моя особиста позиція полягає в тому, що туризм повинен бути обмежений”, – сказала глава уряду Санна Марін.

Поки ж країна планує вжити заходів сама, ускладнивши отримання туристичних віз, залишивши сімейні, навчальні та робочі візи.

У Бельгії перестали розглядати заявки на короткі візи для росіян

Бельгія як і раніше видає візи російським громадянам, але обробка заяв тепер займає значно більше часу, ніж до війни в Україні. У Бельгії заявили, що час очікування пов’язаний з нестачею персоналу, оскільки персонал був скорочений на дві третини (російська влада вигнала бельгійських дипломатів з посольства Бельгії в Москві у квітні минулого року – ред.).

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З 1 липня посольство Бельгії у РФ більше не розглядає заяви на отримання візи на термін менш як 90 днів. Заявки на отримання професійних віз, студентів, дослідників, для возз’єднання сімей тим часом розглядаються.

Росіяни як і раніше можуть клопотати про надання притулку в Бельгії, і кількість росіян, які просять про статус біженця, зросла. У 2022 році за перші сім місяців року за притулком звернулися 329 росіян, а у 2021 році – 306 громадян Росії.

Росіяни у вигнанні вибирають Середню Азію і Близький Схід

Після того як ЄС закрив повітряний простір для цивільних рейсів з РФ, Фінляндія стала однією з останніх транзитних країн для росіян, які хочуть і можуть приїжджати в пункти призначення всередині ЄС. Але країни Європейського Союзу – не найпопулярніший вибір росіян, які сьогодні хочуть кудись поїхати.

За даними видання, заможні росіяни їдуть в ОАЕ, а в Туреччині й так живуть тисячі людей з країни-агресора. Прямі рейси як і раніше з’єднують дві країни. У травні з’ясувалося, що росіяни є головними іноземними клієнтами, які купують турецьку нерухомість.

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Відпочивати в Туреччину тим часом їде безліч росіян

Зараз до РФ літає близько 30 авіакомпаній. Перевізником з найбільшою кількістю рейсів виявилася флагманська турецька авіакомпанія Turkish Airlines. У червні авіакомпанія виконала в цілому майже 1400 рейсів до РФ, запропонувавши росіянам більше чверті мільйона квитків.

Також багато росіян їдуть до “дружніх” країн, для в’їзду в які їм не потрібні візи.

“Таким чином, вони уникають санкцій і можуть розвивати свій бізнес без антагоністичних відносин з приймаючою країною”, — вважає Ніколя Госсет, дослідник Росії та Євразії з бельгійського Королівського інституту оборони.

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