Кому з українців у Польщі доведеться повернути соцвиплати і як це зробити

Кому з українців у Польщі доведеться повернути неправомірно отриману щомісячну допомогу на дітей та інші виплати, які стосуються біженців. Про це заявили в Управлінні соціального страхування (ZUS)

Йдеться про громадян, які, перебуваючи в Польщі, отримували грошову допомогу, а потім залишили країну і не попередили про це ZUS. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Якщо про свій намір залишити країну не повідомити місцеві органи, то всі отримані після виїзду гроші доведеться повернути, та ще й з відсотками у вигляді пені.

Повідомити про свій виїзд із території Польщі можна через Платформу електронних послуг (PUE) ZUS. Допомога на дитину 500+ втрачається, починаючи з місяця, наступного за місяцем, коли ви поїхали з Польщі.

Як повернути грошову допомогу в ZUS

Українці після повернення в Україну можуть повернути допомогу з рахунку у польському банку до закладу соціального страхування. Номер банківського рахунку можна знайти на сайті ZUS. У темі переказу слід зазначити своє ім’я та прізвище, номер справи (мається на увазі справа про призначення допомоги) та примітку: 500.

Якщо ж повертати кошти ZUS з українського чи іншого закордонного банківського рахунку, потрібно перед номером одержувача додати дві літери PL. Тобто рахунок одержувача (ZUS у Польщі) виглядатиме так: PL 82 1020 5604 0000 0102 8996 3017. Крім того, під час перекладу потрібно буде також подати код SWIFT: BPKOPLPW. У темі переказу також потрібно вказати своє ім’я та прізвище, номер справи та примітку: 500.

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