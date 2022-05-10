З початку війни мільйони українців виїхали за кордон. Люди й надалі продовжують їхати, хоча й у значно менших кількостях. Стало відомо, картою якого українського банку вигідно користуватися за кордоном

Для багатьох постає актуальне питання, як бути з грошима. Зберігати гроші у готівці не зручно, адже обміняти гривні у більшості країн Європи дуже проблематично. Зберігати їх на рахунку набагато практичніше, але потрібно знати, як уникнути подвійної конвертації, і зрештою карту якого банку везти з собою? Експерти дають відповіді на ці запитання.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті GSMinfo.

Популярністю користуються чотири українські банки

Найчастіше українці за кордоном розраховуються картками від ПриватБанку, Монобанку, ПУМБ або Ощадбанку. Всі вони дають можливість відкрити валютний рахунок, про створення якого обов’язково потрібно подбати, вирушаючи в іншу країну.

У будь-якій країні вас спитають, у якій валюті ви хочете розраховуватися. Вибирайте валюту країни, де перебуваєте. тобто.

Наприклад, у Польщі розраховуйтесь злотими, у Німеччині – євро. Справа в тому, що тоді вам зніме суму, яку конвертуватиме з гривні український банк за відомим вам курсом. Якщо ж ви розраховуватиметеся гривнями, то іноземний банк проведе конвертацію за своїм курсом, а він завжди вищий, ніж в Україні. Що ж до курсів валют, які на сьогоднішній день пропонують українські банки, то вони майже однакові.

Відкрийте рахунок у будь-якому з цих чотирьох банків та без проблем розраховуйтесь в інших країнах, не переплачуючи зайвого.

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