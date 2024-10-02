Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац оголосив генсека ООН Антоніу Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому вʼїзд до країни.

Генерального секретаря ООН Гутерреша в Ізраїлі оголосили персоною нон грата через те, що той не зміг однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль.

Про це заявив Ісраель Кац, передають «Новини України – НСН».

«Кожен, хто не може однозначно засудити злочинний напад Ірану на Ізраїль, як це зробили майже всі країни світу, не заслуговує ступати на землю Ізраїлю», — наголосив Кац.

За його словами, один із таких — генеральний секретар ООН, який «досі не засудив різанину та сексуальні злочини, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не привів до рішень про оголошення їх терористичною організацією».

Ізраїль оголосив генсека ООН Гутерреша персоною нон грата і заборонив йому в’їзд до країни – подробиці

«Генеральний секретар, який надає підтримку терористам, ґвалтівникам і вбивцям ХАМАС, «Хезболли», хуситам, а тепер і флагману глобального тероризму — Ірану, запамʼятається як пляма в історії Організації Обʼєднаних Націй», — заявив Кац.

Він наголосив, що Ізраїль продовжуватиме захищати своїх громадян і підтримувати свій статус і національну честь з Антоніу Гутеррешем або без нього.

Напередодні генсек ООН Гутерреш засудив «розширення конфлікту на Близькому Сході» і закликав до припинення вогню.

«Я засуджую розширення конфлікту на Близькому Сході — ескалація за ескалацією. Це має припинитися. Нам конче потрібне припинення вогню», — написав Гутерреш.

Як відомо, увечері 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю приблизно 180 балістичних ракет. Більшість з них вдалося збити. У цьому ізраїльським військовим допомогли американські есмінці у східній частині Середземного моря, які знищили кілька ракет.

Через атаку постраждали дві людини, минулося без загиблих. Це була помста за загибель лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії, лідера «Хезболли» Хасана Насралли та командувача КВІР Аббаса Нілфорушана.

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