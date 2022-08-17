ЄС вводить платний в’їзд для українців до Європи: коли відбудеться запуск системи

Європейська комісія вводить платний в’їзд для українців до Європи. Європейська комісія перенесла з травня на листопад 2023 року введення платного в’їзду прикордо Європи. Йдеться про запуск системи ETIAS, яка передбачає стягування збору у сім євро раз на три роки з мандрівників з безвізових країн для авторизації поїздок

Про це інформують журналісти Euronews. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ukr.live.

Відповідно до майбутньої схеми, після її старту та перехідного періоду в’їзд громадян з безвізових країн, у тому числі українців, до Євросоюзу за біометричним паспортом стане можливим виключно за попередньої авторизації у системі ETIAS.

Як стверджують у ЄС, дана реєстрація – це не те саме, що віза, адже не вимагає підтвердження мети в’їзду, а також надання низки документів (підтвердження доходів, статусу і т.д.). Не вимагатиме відвідування візового центру, а здійснюватиметься онлайн шляхом заповнення анкети-опитувальника. Авторизація буде надана автоматично за лічені секунди чи хвилини.

У ЄС шість років тому ухвалили рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян з безвізових країн. Нову систему було названо ETIAS. Та старт системи вже кілька разів відкладали, зокрема, через додаткове фінансування та необхідності ухвалення технічного законодавства, яке підтримали рік тому. Планували запустити систему ETIAS у 2022 році, але дату знову перенесли.

Схема безвізового режиму призначена для підвищення безпеки в Євросоюзі, усунення прогалин в інформації про міжнародні прибуття у країни ЄС. Система ETIAS зіставлятиме особисті дані з низкою баз даних Євросоюзу, зокрема Європолу. Все це допоможе виявляти осіб, які можуть становити загрозу безпеці, до того, як вони в’їдуть у межі Шенгенської зони.

“Наразі у прикордонних та правоохоронних органів мало інформації про мандрівників, які перетинають кордони ЄС без віз”, – заявили в Єврокомісії.

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