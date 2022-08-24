Яку зарплату отримують українські біженці у Польщі і скільки грошей надсилають додому

Переселенці у Польщі можуть розраховувати на дохід, який покриє їхні базові потреби. Стало відомо яку зарплату отримують українські біженці у Польщі, а також скільки грошей переселенці надсилають додому рідним

Українські біженці у Польщі працевлаштовуються переважно на робочих спеціальностях. Середня зарплата, на яку вони можуть розраховувати – 3500-4000 злотих (28-32 тисячі гривень). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

14,6% українців, які перебувають у Польщі, після початку повномасштабної війни перевезли сім’ї до себе. Близько 75% працевлаштованих українців переказують частину доходу на Батьківщину. Про це повідомили у аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal. Його представники опитали 1550 українців, яким удалося знайти легальну роботу.

“74,5% надсилають кошти своїм родичам в Україну, із них 35,4% респондентів надсилають на батьківщину більше половини заробітку, а 39,1% – менше половини. Не надсилають взагалі – всього 10,9%. Проте 14,6% респондентів перевезли сім’ї до себе до Польщі, тому й зникла потреба у грошових переказах”, – наголошено у звіті.

За даними опитування, доходи українців через новий курс валюти знизилися більш ніж на третину. Проте чоловіки не можуть виїхати за кордон, щоб заробити. В результаті жінки самі їдуть до європейських країн і намагаються забезпечити сім’ї.

В Україні не очікується обвал валютних переказів. Кошти, які раніше переводили в країну чоловіка, зараз значною мірою компенсуються переказами жінок. Більше того, аналітики спрогнозували зростання заробітних плат у Польщі.

Анна Джоболда, голова департаменту рекрутації міжнародного агентства працевлаштування Gremi Personal, зазначила, що доходи наших земляків мають збільшитися уже з вересня.

“Ми прогнозуємо зростання зарплат у Польщі восени, і ми переконані, що це неодмінно стане поштовхом для переведення ще більших коштів для підтримки своїх родичів та економіки України загалом”, – повідомила експерт.

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