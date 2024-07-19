Польський чиновник пояснив, як буде відбуватися процес формування Українського легіону у Польщі.

Функцію набору добровольців до Українського легіону буде покладено на консульські установи України. Уряд Польщі цим займатися не буде.

Про це заявив заступник міністра оборони країни Павло Залевський у коментарі PAP, передають «Новини України – НСН».

За словами Залевського, Польща не бере участі в цьому процесі, тому що не може цього робити згідно із законом.

Добровольці, які погодяться вступити до Легіону, будуть «призвані до української армії на основі українських правил в українських консульських установах». При цьому на території Польщі вони пройдуть базове навчання, яке забезпечить польська армія.

Як відбуватиметься процес формування Українського легіону у Польщі

«Обов’язки з погляду оснащення будуть чітко розподілені між тим, що пропонує польська сторона, і тим, що гарантує українська сторона», – наголосив Залевський.

Чиновник додав, що після навчання добровольці вирушать до України, де виконуватимуть поставлені завдання. При цьому українські військовослужбовці мають право на повернення, «бо це також важливо, щоб після проходження військової служби вони змогли повернутися туди, звідки вони поїхали».

Як відомо, про створення Українського легіону було оголошено 8 липня. До його складу зможуть вступити громадяни України, які перебувають на території ЄС.

11 липня у Польщі заявили, що для участі у новому добровольчому військовому підрозділі Український легіон уже зареєструвалися кілька тисяч людей.

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