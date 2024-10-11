В Інституті вивчення війни проаналізували, як українські удари по об’єктах у росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому фронті в Україні..

Українські удари по об’єктах у росії можуть вплинути на наступальні операції на всьому фронті в Україні, якщо ЗСУ матимуть матеріальну базу, можливості і дозвіл на проведення ударів по об’єктах тилового забезпечення і підтримки на території РФ.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передають “Новини України – НСН”.

Російські війська покладаються на “шахеди” для завдання ударів як по прифронтових, так і по тилових населених пунктах та містах України і витрачають приблизно 10 000 артилерійських снарядів на день по передових українських позиціях, відзначили аналітики.

Як удари по об’єктах у Росії можуть вплинути на наступ на фронті – аналіз ISW

Вони нагадали, що у вересні 2024 року ЗСУ завдали ударів по складах боєприпасів “Октябрьский” і “Торопец” у Тверській області та “Тихорецк” у Краснодарському краї, а 8 жовтня — по російській базі зберігання ракет і боєприпасів у Карачеві Брянської області, що призвело до знищення десятків будівель для зберігання боєприпасів, залізничних вагонів і, ймовірно, значної кількості боєприпасів, ракет і безпілотників. 9 і 10 жовтня українські війська завдали ударів по сховищу “шахедів” у Краснодарському краї та складу боєприпасів у Республіці Адигея.

“Хоча наслідки одного удару навряд чи суттєво вплинуть на військові зусилля Росії, повторні удари по складах боєприпасів на території росії можуть змусити російське військове командування прийняти рішення про реорганізацію і розосередження систем підтримки і логістики в тилових районах росії, щоб пом’якшити наслідки таких ударів за рахунок масової оптимізації російської логістики, яка використовується для підтримки війни в Україні”, — йдеться в аналітичному звіті.

Зазначається, що своєчасне зняття обмежень на використання західних систем і подальший розвиток власного ударного потенціалу України може дозволити українським військам більш ефективно використовувати російські вразливості до того, як росія розгорне контрзаходи.

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